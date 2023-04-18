18 апреля
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Жизнь

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали российские сейсмологи

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в акватории Кроноцкого залива.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Подземные толчки зафиксированы в 114 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Несколькими часами ранее зарегистрирован другой ощутимый подземный толчок магнитудой 4,9 на Курилах.

Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение произошло в сибирском регионе. Сейсмомобытие произошло в Республике Тыва.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике. Ранее ощутимое землетрясение произошло в сибирском регионе. С конца 2011 года в республике время от времени происходят землетрясения.

Также на Алтае произошло ощутимое землетрясение.

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