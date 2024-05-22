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Жизнь

Мощное землетрясение произошло в Новосибирской области

В Сибирском федеральном округе (СФО) произошло землетрясение.

Магнитуда сейсмособытия составила 3,2, указывает "Интерфакс". Землетрясение случилось рано утром 22 мая.

При этом в зоне, где произошло землетрясение, возможны значительные сейсмособытия.

Неделю назад также землетрясение зафиксировали в Новосибирской области. Его магнитуда составила 3,7. Здесь уже фиксировались подземные толчки магнитудой выше 4.

Ранее серия ощутимых подземных толчков обрушилась на Сибирь. Жители Искитима, Евсино, Шибково, Линево ощутили подземные толчки. Это произошло 27 ноября прошлого года.

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