Мощное землетрясение произошло в Турции

Его магнитуда составила 4,8, указывает Газета.Ru. Очаг залегал на глубине 7 километров.

Ранее сообщалось, что пляжная страна вступила в период мощных землетрясений.

Специалист призвал подготовить город к возможной стихии. И предупредил — в Стамбуле возможны мощные подземные толчки.

В июле сообщалось, что к разрушительному землетрясению готовят 4,5 млн жителей Стамбула.

В зоне повышенного риска — около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров. Всего в городе проживает около 17 млн человек.

Спрогнозированы катастрофического уровня подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря. Причем землетрясение затронет сразу семь провинций.

Российские сейсмологи подтвердили — в Турции не зря беспокоятся насчет возможного землетрясения. А турецкие власти уже объявили, что со следующей недели начнется масштабная подготовка к этому событию.

Цифра

В Стамбуле насчитывается 5,8 млн независимых строений, из которых 1,5 млн находятся в зоне риска, а 600 тыс. – в зоне повышенного риска.

Прогноз

Порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. станут непригодными для проживания.