Мошенник отключил бдительность жительницы Барнаула рассказами про компенсации

Накануне 59-летней жительнице Барнаула позвонил неизвестный мужчина и представился полицейским.
«Сообщил, что ранее была задержана группа мошенников, которые занимались реализацией фальсифицированных медикаментов», — рассказали в ведомстве.
Незнакомец заявил, что женщина оказалась в списке потерпевших, и теперь ей полагается компенсация за причиненный ущерб — 400 тыс. рублей.
Однако для получения денег необходимо оплатить комиссию за перевод — 151 тыс. рублей.
Женщина поверила, поскольку действительно несколько лет назад приобретала в интернете БАДы. Поэтому перевела мошеннику деньги.
В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Также в очередной раз попросили проявлять бдительность.
Ранее сообщали про жительницу Кемерова, которая после звонка мошенника лишилась не только денег, но и квартиры.