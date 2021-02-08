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Жизнь

Мошенник отключил бдительность жительницы Барнаула рассказами про компенсации

Полиция Алтайского края разыскивает мошенника, который под видом правоохранителя похитил у женщины 150 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка. Стильная бабушка.
Пенсионерка. Стильная бабушка.
соцсети.

Накануне 59-летней жительнице Барнаула позвонил неизвестный мужчина и представился полицейским.

«Сообщил, что ранее была задержана группа мошенников, которые занимались реализацией фальсифицированных медикаментов», — рассказали в ведомстве.

Незнакомец заявил, что женщина оказалась в списке потерпевших, и теперь ей полагается компенсация за причиненный ущерб — 400 тыс. рублей.

Однако для получения денег необходимо оплатить комиссию за перевод — 151 тыс. рублей.

Женщина поверила, поскольку действительно несколько лет назад приобретала в интернете БАДы. Поэтому перевела мошеннику деньги.

В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Также в очередной раз попросили проявлять бдительность.

Ранее сообщали про жительницу Кемерова, которая после звонка мошенника лишилась не только денег, но и квартиры.

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