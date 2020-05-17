Мошенники не позволили жителю Барнаула улететь из города

Барнаулец 1977 года рождения обратился в полицию с жалобой на сайт по продаже авиабилетов.
«Потерпевший решил приобрести авиабилеты посредством сети. Зашел на сайт, предлагавший их по привлекательной цене, и оплатил покупку банковской картой. Цена составила более 6 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
На почту покупателя должны были направить электронные билеты. Однако мужчина ничего не получил.
Когда барнаулец понял, что стал жертвой мошенников, пошел в полицию.
В МВД очередной раз напоминают о необходимости проявлять бдительность: покупать билеты только на проверенных сайтах, не пользоваться услугами сомнительных ресурсов, внимательно изучить данные сайта, включая дату регистрации и рейтинг, а также прочитать отзывы других покупателей.
Накануне жительница Барнаула стала жертвой мошенников, когда покупала авиабилет онлайн — отдала преступникам 8 тыс. рублей.