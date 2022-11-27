Мошенники по удостоверениям сотрудников полиции продолжают выманивать деньги у россиян

Злоумышленники совершенствуют и дорабатывают свои методы убеждения и обмана. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Теперь при звонке гражданам, преступники представляются сотрудниками полиции и присылают своей жертве документы, «подтверждающие» их принадлежность к правоохранительным органам.

«Они предупреждают о полной секретности и заставляют сначала перевести все деньги на безопасный счет, затем просят взять зеркальный банковский кредит», — уточняет юрист.

Также специалист добавил, что злоумышленники вполне могут оформить кредит на человека даже в залог жилья.

Соловьев предупреждает, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить гражданам по подобным вопросам и обсуждать их.

Ранее стало известно, что на Алтае женщина перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.