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Жизнь

Мошенники в отместку «заминировали» банк от имени женщины, раскусившей их обман

В Челябинске 54-летняя женщина попала в поле зрение правоохранительных органов, отказавшись перевести мошенникам деньги, пишет Znak.com.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Инцидент произошел в конце декабря. Мошенники позвонили женщине, назвав себя сотрудниками полиции и службой безопасности Центробанка.

«Под предлогом защиты денежных средств женщину убедили оформить онлайн-кредит и таким образом похитили у нее более 600 тысяч рублей», — отмечает издание.

Почуяв легкую добычу аферисты вновь позвонили женщине на следующий день. Потребовали еще денег для «финансовой защиты».

Однако на этот раз она вспомнила многочисленные предупреждения и отказалась переводить деньги.

&quot;Наташа&quot; - тактическая атомная бомба 8У49 предназначеная для бомбометания на сверхзвуковых скоростях. Корпуса бомбы выполнен по схеме бесхвостки, с Х-образным оперением.
«Наташа» - тактическая атомная бомба 8У49 предназначеная для бомбометания на сверхзвуковых скоростях. Корпуса бомбы выполнен по схеме бесхвостки, с Х-образным оперением.
из открытых источников в интернете

Тогда мошенники пообещали устроить проблемы. Вскоре в дежурную часть полиции поступило сообщение о «минировании отделения банка».

«Оказалось, что сообщение пришло с телефона, принадлежащего обманутой женщине», — отмечает издание.

Впрочем, никакого наказания женщину не ждет. Полицейские выяснили, что мошенники использовали спецпрограмму для подмены номеров.

Ранее 58-летняя жительница Барнаула повелась на уловку мошенников и отдала им 5,5 млн рублей — все сбережения и оформляла кредиты.

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