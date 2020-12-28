Мошенники в отместку «заминировали» банк от имени женщины, раскусившей их обман

Инцидент произошел в конце декабря. Мошенники позвонили женщине, назвав себя сотрудниками полиции и службой безопасности Центробанка.
«Под предлогом защиты денежных средств женщину убедили оформить онлайн-кредит и таким образом похитили у нее более 600 тысяч рублей», — отмечает издание.
Почуяв легкую добычу аферисты вновь позвонили женщине на следующий день. Потребовали еще денег для «финансовой защиты».
Однако на этот раз она вспомнила многочисленные предупреждения и отказалась переводить деньги.
Тогда мошенники пообещали устроить проблемы. Вскоре в дежурную часть полиции поступило сообщение о «минировании отделения банка».
«Оказалось, что сообщение пришло с телефона, принадлежащего обманутой женщине», — отмечает издание.
Впрочем, никакого наказания женщину не ждет. Полицейские выяснили, что мошенники использовали спецпрограмму для подмены номеров.
Ранее 58-летняя жительница Барнаула повелась на уловку мошенников и отдала им 5,5 млн рублей — все сбережения и оформляла кредиты.