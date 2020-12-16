5,5 млн рублей подарила мошенникам жительница Барнаула

58-летняя жительница Барнаула повелась на уловку мошенников, которые представились работниками банка. Она отдала им все свои сбережения и оформляла кредиты, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В конце ноября женщине позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка. Мошенники сказали, что по ее счету проводятся подозрительные операции и нужно срочно обналичить деньги со всех имеющихся карт, оформить встречный кредит и перевести финансы на резервные счета.

Горожанка сняла все накопления (700 тыс. рублей) и на протяжении пяти дней оформляла кредиты в различных банках, чтобы перевести деньги по указанным реквизитам.

«Только когда все сбережения были переведены, потерпевшая заподозрила неладное, но было уже поздно — она отдала предполагаемым мошенникам около 5,5 миллионов рублей», — говорят в полиции.

По этому факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о необходимости дополнительных мер для защиты жителей от мошенников.

За 10 месяцев в регионе зарегистрировали почти 8,5 тыс. мошеннических преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: в сравнении с прошлым годом — рост на 65%.