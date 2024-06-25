В Великобритании сотрудница банка Halifax Courier была признана виновной в мошенничестве. Об этом сообщает Halifax Courier.

Аннабелль Аллан из города Галифакс столкнулась с финансовыми трудностями еще в 18 лет и взяла кредиты на имя брата без его ведома. После этого брат несколько месяцев пытался доказать свою невиновность, так как оказался должен банку около 16,6 тыс. фунтов стерлингов (1,8 млн рублей).

Полноценную мошенническую схему Аллан реализовала позже — в 2017 году. Работая в IT-отделе банка Lloyds Bank, она создала фальшивые акции и убедила друзей и родственников инвестировать в них. Таким образом ей удалось получить от них около 500 тыс. фунтов стерлингов. Хотя 330 тыс. из них (35,8 млн рублей) Аллан вернула жертвам в качестве «дохода» от несуществующих акций, пострадавшие все равно потеряли крупные суммы денег.

В 2019 году руководство Lloyds Bank узнало о мошенничестве со стороны одного из сотрудников и начало внутреннее расследование. По его результатам Аннабелль Аллан была уволена, а дело передали полиции. На время расследования женщину выпустили под залог.

Однако это не помешало ей устроиться на работу в компанию по продаже автомобилей. Уже в мае 2023 года она обманом получила более 37 тыс. фунтов стерлингов (четыре млн рублей) от трех клиентов компании.

Адвокат Аннабелль просил назначить ей условный срок. Однако судебный протоколист отметил бездушность и черствость обвиняемой, которая способна вымогать деньги у знакомых. В результате Аннабелль приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что отец Филиппа Киркорова передал мошенникам 3,5 млн рублей.

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