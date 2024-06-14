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Жизнь

Отец Филиппа Киркорова передал мошенникам 3,5 млн рублей

Народный артист России Бедрос Киркоров не может вернуть 3,5 млн долларов, которые он одолжил «успешному бизнесмену» Санасару Басенцяну в июне прошлого года. Об этом сообщает Shot.

В расписке было указано, что Басенцян должен был вернуть долг до 10 октября 2022 года. Однако в марте 2024 года Басенцяна признали банкротом, а у него не оказалось никакого имущества или банковских счетов.

По словам адвоката, есть все основания полагать, что возвращать деньги Басенцян не собирался. Юрист считает, что это спланированное мошенничество по распространенной схеме: войти в доверие, обмануть и скрыться.

Киркоров написал заявление в полицию с требованием привлечь Басенцяна к ответственности за мошенничество.

Ранее сообщалось, что Филиппу Киркорову заблокировали счета в трех разных банках.

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