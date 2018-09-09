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Мошная молния ударила в самое высокое здание Европы

8 сентября вечером в Санкт-Петербурге разбушевалась гроза.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
Михаил Хаустов

В Приморском районе молния ударила в громоотвод самого высокого здания в Европе — Лахта-центра. Высота небоскреба — 462 метра.

О каких-либо ЧП из-за разгула стихии в Северной столице не сообщается, пишет «Росбалт».

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