Московская красавица отказалась делать ДНК-тест на отцовство для экс-короля Малайзии

Россиянка Оксана Воеводина, «Мисс Москва-2015», отказалась пройти ДНК-тест для установления отцовства ее сына, рожденного после расставания с королем Малайзии.

Она отметила, что и так знает, кто является отцом ее ребенка, пишет Daily Mail.

Ранее СМИ сообщали, что поводом к расставанию Воеводиной и бывшего малайзийского монарха Мухаммада V, стала ее измена. Официально пара не давала никаких комментариев.

Оксана долгое время отрицала информацию о разводе. Россиянка заявила, что до сих пор не понимает истинную причину случившегося. И сообщила, что никаких официальных документов о разводе она пока не получала, а муж оставил ее на четвертом месяце беременности, пишет bfm.ru. Адвокаты экс-короля ранее сообщили, что развод был совершен по мусульманским обычаям.

Воеводина родила мальчика в июне этого года в одной из московских клиник. <До Воеводиной 49-летний Мухаммад был женат на соотечественнице, однако детей у них не было>.

Оксана приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, а также научилась носить хиджаб.

Свадьба

Празднование свадьбы пары состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года.

Свадьба состоялась по русскому обычаю, но с элементами малазийской свадьбы.