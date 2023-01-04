Московская погода добралась до Алтайского края: в регионе обещают дождь со снегом

В Алтайском крае 5, 6 и ночью 7 января будет идти снег, иногда мокрый. В предгорьях к снегу добавится дождь.
В отдельных районах края будут метели и гололед с налипанием мокрого снега.
По юго-востоку Алтайского края 5 и днем 6 января ветер усилится до 19−24 м/с. На дорогах появится сильная гололедица. Ночью 7 января в восточных районах ожидаются снежные заносы.
При этом днем температура в крае будет от 0 до -6 градусов.
Ранее в Алтайском крае прошли метели.
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