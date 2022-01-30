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Жизнь

Московская школьница упала в сугроб с 22 этажа и не получила серьезных травм

В Москве школьница выпала с 22 этажа и осталась жива, сейчас она находится под наблюдением врачей, сообщает РИА «Новости».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Несчастный случай произошел в Москве на Загорьевской улице.

«После падения выжила. Она находится под наблюдением врачей, начата проверка», — рассказали в правоохранительных органах.

«Известия» опубликовали видео с места инцидента. На кадрах видно, что под окнами дома есть небольшие сугробы — предположительно, именно они и спасли школьницу.


По данным РЕН ТВ, восьмиклассница сорвалась с балкона, где находилась с подругой, которая пыталась ее удержать.

По информации Life.ru, девочка состоит на учете у психиатра и не исключено, что причиной падения стал приступ. При этом «она не получила серьезных травм».

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