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Происшествия

В Барнауле бабушка выпала из автобуса на ходу

Утром 14 января в Барнауле из автобуса на ходу выпала пожилая пассажирка, рассказала в группе Barnaul22 очевидица инцидента.

Масочный режим. Общественный транспорт.
Масочный режим. Общественный транспорт.
barnaul.org

Со слов свидетеля, все произошло в 6:35, когда автобус № 37 отъезжал от остановки «Кинотеатр «Мир».

«Водитель поехал и не закрыл задние двери. Пассажирка (пожилая женщина) не удержалась и выпала на дорогу. Но водитель даже не заметил произошедшего. Он закрыл двери и поехал дальше, пока ему не закричали, что случилось», — рассказывает жительница Барнаула.

О состоянии женщины пока неизвестно.

Автобус № 37 следует по маршруту мкр. Восточный — Власиха.

В январе 2020 года водитель автобуса № 60 на остановке не увидел, что его пассажирка выпала из салона, начал движение, проехав по руке пострадавшей.

Суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1,5 года.

Ранее барнаульцы заметили, что водитель автобуса № 25 внезапно поехал по тротуару и даже высаживал там пассажиров.

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