Московские блогеры рассказали, чем удивил их Барнаул

В течение недели восемь блогеров из Москвы путешествовали по Алтайскому краю. Автопробег сообщества Travel-Russia завершился в Барнауле. Участники экспедиции провели в краевой столице несколько часов и оказались приятно удивлены.

После путешествия в Livejournal появился пост «Барнаул и большая ошибка алтайского автопробега». Автор публикации написал, что в столице Алтайского края блогеры пробыли мало, и это стало главной ошибкой экспедиции.

Блогер отметил, что за последнее время в Барнауле многое изменилось. В частности, появились такие интересные общественные пространства как Нагорный парк и новая набережная на Оби.

Барнаул Автор фото: Жанна Панова

«Иногда тут можно наблюдать очень забавные сцены. Например, за кадром наших объективов осталось, как два суровых на вид служителя порядка восторженно делали на фоне всей этой красоты селфи на манер каких-нибудь первокурсниц», — пишет пользователь stabbut.

Барнаул Автор фото: Виктория Кандаурова

Участники экспедиции отметили необычный арт-объект на улице Германа Титова — летающую тарелку. «Вообще-то эта „малая архитектурная форма“ — часть детской площадки одного из районов. Но она и туристам пришлась по душе, а город показался еще одной неожиданной гранью», — отмечает автор блога.

Барнаул Автор фото: Виктория Кандаурова

По словам блогера, свадьбы делают парк и набережную мистическими. Он отметил правильно организованные пространства, современные архитектурные решения, потрясающие виды и счастливых людей. «Проходивший рядом представительный мужчина с дорогим фотоаппаратом так и сказал молодой спутнице — „это вообще какой-то другой город“. Мы поинтересовались — сам он из Новосибирска и не был в Барнауле всего пару лет».

Барнаул Автор фото: Жанна Панова Барнаул Автор фото: Ксения Чеснокова

Блогер считает, что новый образ Барнаула обязательно привлечет внимание туристов, и город уже точно не будет «просто транзитом на Алтай». «Видно, как город меняется к лучшему», — отмечает авто публикации. Даже масштабный ремонт дорог в городе не создал серьезных неудобств автомобилистам.

Барнаул Автор фото: Жанна Панова Барнаул Автор фото: Олеся Никулина Барнаул Автор фото: Жанна Панова Барнаул Автор фото: Ксения Чеснокова Карта ( пользователь stabbut) Иллюстрация: travel-russia.livejournal.com/598773 пользователь stabbut)

«Впервые за все время путешествия мы нарушили жестко составленный график и провели в Барнауле несколько незапланированных часов. И обязательно сюда вернемся», — пишет автор блога.

Барнаул Автор фото: Жанна Панова

Справка

Сообщество Travel-Russia создано группой единомышленников для обмена информацией и общения. Цель сообщества — популяризация и развитие внутреннего туризма и продвижение российских регионов. Ребята показывают, какая большая и разнообразная у нас страна и как много существует интереснейших маршрутов для любителей путешествий.