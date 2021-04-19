19 апреля
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Жизнь

Московских коллекторов наказали за угрозы забрать ребенка у сибирячки

В Кузбассе коллекторскую организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей за угрозы лишить должницу родительских прав, сообщает региональная ФССП.

Разговор по телефону, коллектор.
Разговор по телефону, коллектор.
СС0

Жительница Ленинск — Кузнецкого ранее взяла микрозайм в размере 9 тыс. рублей, но своевременно деньги не вернула.

«На основании агентского договора микрокредитная компания привлекла для осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, коллекторскую организацию, зарегистрированную в Москве», — рассказали в службе судебных приставов.

После этого начались звонки. Женщина пожаловалась приставам, что неизвестные угрожают лишить ее родительских прав, а также психологически ее подавляют.

«Говорили, что в случае неуплаты долга агентство выкупит его и будет требовать возврата всей суммы и оплаты оказанных услуг. Более того, угрожали передачей информации в органы опеки и попечительства, чтобы лишили родительских прав», — пояснили в ФССП.

Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, признал агентство виновным и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Ранее в Алтайском крае коллекторы доставали женщину за долг незнакомого ей мужчины в размере 5,5 тыс. рублей.

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