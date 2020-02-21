Московский эксперт похвалила условия для психбольных в Алтайском крае

Условия для пациентов психиатрии в Алтайском крае — прекрасные. Так считает доктор медицинских наук, профессор врач-психиатр Оксана Макушкина. Она в составе делегации Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии приехала в регион, чтобы оценить работу коллег, сообщил а пресс-служба краевого минздрава.

Специалист отметила, что психиатрическая служба Алтайского края имеет ряд особенностей и выгодно смотрится на фоне других регионов. Например, в крае активно развивают стационарзамещающие формы оказания медпомощи.

То есть мест дневного стационара по профилям «психиатрия» и «психиатрия и наркология» в Алтайском крае в 2,5 раза больше, чем в целом по стране. Также намного ниже процент повторной госпитализации. В регионе он составляет 9%, в России — 19%, уточнили в минздраве.

Макушкина считает, что, к сожалению, в обществе сложилось однобокое представление о психиатрической службе, что отталкивает человека, нуждающегося в медицинской помощи, от обращения к врачу-психиатру.

«Но в Алтайском крае мы наблюдаем иную картину. Благодаря работе психотерапевтического центра здесь созданы прекрасные условия для этой категории пациентов», — подчеркнула специалист.

Главной рекомендацией алтайским психиатрам, стало формирование регистра обеспечения психиатрических пациентов лекарственными препаратами по краевой льготе. Этот вопрос обещали проработать с участием главного внештатного психиатра края.

Ранее altapress.ru писал, что Алтайский край занимает первое место в России по «безумию». Неврозов и депрессий в регионе больше, чем в среднем по стране, в полтора раза.