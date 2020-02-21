Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Московский эксперт похвалила условия для психбольных в Алтайском крае

Условия для пациентов психиатрии в Алтайском крае — прекрасные. Так считает доктор медицинских наук, профессор врач-психиатр Оксана Макушкина. Она в составе делегации Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии приехала в регион, чтобы оценить работу коллег, сообщила пресс-служба краевого минздрава.

Страх, депрессия, отчаяние.
Страх, депрессия, отчаяние.
CC0

Специалист отметила, что психиатрическая служба Алтайского края имеет ряд особенностей и выгодно смотрится на фоне других регионов. Например, в крае активно развивают стационарзамещающие формы оказания медпомощи.

То есть мест дневного стационара по профилям «психиатрия» и «психиатрия и наркология» в Алтайском крае в 2,5 раза больше, чем в целом по стране. Также намного ниже процент повторной госпитализации. В регионе он составляет 9%, в России — 19%, уточнили в минздраве.

Макушкина считает, что, к сожалению, в обществе сложилось однобокое представление о психиатрической службе, что отталкивает человека, нуждающегося в медицинской помощи, от обращения к врачу-психиатру.

«Но в Алтайском крае мы наблюдаем иную картину. Благодаря работе психотерапевтического центра здесь созданы прекрасные условия для этой категории пациентов», — подчеркнула специалист.

Главной рекомендацией алтайским психиатрам, стало формирование регистра обеспечения психиатрических пациентов лекарственными препаратами по краевой льготе. Этот вопрос обещали проработать с участием главного внештатного психиатра края.

Ранее altapress.ru писал, что Алтайский край занимает первое место в России по «безумию». Неврозов и депрессий в регионе больше, чем в среднем по стране, в полтора раза.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость