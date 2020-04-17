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Жизнь

Пустые улицы и толпы в метро. Как выглядит Москва в режиме полной самоизоляции

Уже две недели в Москве действуют штрафы до 5000 рублей за нарушение режима самоизоляции. Местные жители могут выйти на улицу, только чтобы купить продукты и лекарства, или поехать на работу. На этой неделе в городе также ввели пропускной режим. Как выглядит столица России в это время — показывают пользователи соцсетей.

Москва. «Москва-Сити»
Москва. «Москва-Сити»
СС0

Несколько недель все центральные улицы Москвы непривычно пусты.

В то же время возле станций московского метро 15 и 16 апреля был аншлаг. Полицейские проверяли у пассажиров электронные пропуска, которые стали обязательными. Очевидцы снимали происходящее на фото и видео.

Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что очереди устранены. «Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — заявил чиновник.

Ранее москвичам предложили прощаться с умершими в видеочате. Московское ГБУ «Ритуал» предлагает услугу, которая подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии.

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