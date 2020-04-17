Пустые улицы и толпы в метро. Как выглядит Москва в режиме полной самоизоляции

Несколько недель все центральные улицы Москвы непривычно пусты.
В то же время возле станций московского метро 15 и 16 апреля был аншлаг. Полицейские проверяли у пассажиров электронные пропуска, которые стали обязательными. Очевидцы снимали происходящее на фото и видео.
Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что очереди устранены. «Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — заявил чиновник.
Ранее москвичам предложили прощаться с умершими в видеочате. Московское ГБУ «Ритуал» предлагает услугу, которая подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии.