Пустые улицы и толпы в метро. Как выглядит Москва в режиме полной самоизоляции

Уже две недели в Москве действуют штрафы до 5000 рублей за нарушение режима самоизоляции. Местные жители могут выйти на улицу, только чтобы купить продукты и лекарства, или поехать на работу. На этой неделе в городе также ввели пропускной режим. Как выглядит столица России в это время — показывают пользователи соцсетей.