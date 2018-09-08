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Москва потратит 100 млн рублей, чтобы разогнать облака в День города

Для празднования Дня города в 2018 году московская мэрия заключила контракты на 457,2 млн рублей. Из них чуть меньше чеверти уйдет на разгон облаков, сообщает РБК.

Москва.
Москва.
altapress.ru

Выделенная на празднование сумма — самая скромная за последние четыре года. Для сравнения: проведение в столице Дня Победы в 2018 году обошлось мэрии более чем в 600 млн рублей.

За разгон облаков Агентство атмосферных технологий получит почти 100,1 млн рублей. По условиям госконтракта, облака при необходимости будут разгонять до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

На организацию концертных программ и народных гуляний из бюджета города и районов столицы выделили 237,8 млн рублей, это сравнимо с 2017 годом.

Праздничное оформление обойдется в 67,2 млн — значительно дешевле, чем в прошлом году, когда только на световые конструкции мэрия потратила почти 300 млн рублей.

9 сентября в Москве также пройдут выборы мэра.

Напомним, в Барнауле в этот день власти также решили совместить День города и выборы губернатора Алтайского края. Однако, по сути, как таковых традиционных массовых гуляний в Барнауле не будет. Несколько мероприятий пройдет только вечером.

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Уважаемые читатели! В связи в выборами губернатора и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 8 сентября до 20.00 9 сентября (время барнаульское) система комментирования отключена.

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