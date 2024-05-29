«Москва-Сити» вместо ЦУМа и непогода в моде. Что произошло в Алтайском крае 29 мая

◆ На Алтайский край снова обрушился шторм. Порывы ветра местами достигают 27 м/c. Вот хроники непогоды.



◆ В АлтГУ состоялись выборы ректора. Из пяти кандидатов до них добрались только двое. В итоге на второй срок переизбрали Сергея Бочарова.



◆ На барнаульской набережной стали замечать змей. Первый же выбравшийся на солнце уж вызвал небывалый ажиотаж. Стоит ли опасаться — рассказываем здесь.



◆ Жители барнаульской сталинки судятся с мэрией: они не хотят, чтобы их дом признали аварийным и снесли, как многие здания по соседству.



◆ В Барнауле готовятся к сносу ЦУМа. Что появится на его месте — местная «Москва-Сити»? О рентабельности апартаментов в этом районе высказались риелторы.

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