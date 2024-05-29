29 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

«Москва-Сити» вместо ЦУМа и непогода в моде. Что произошло в Алтайском крае 29 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 29 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ На Алтайский край снова обрушился шторм. Порывы ветра местами достигают 27 м/c. Вот хроники непогоды.

◆ В АлтГУ состоялись выборы ректора. Из пяти кандидатов до них добрались только двое. В итоге на второй срок переизбрали Сергея Бочарова.

◆ На барнаульской набережной стали замечать змей. Первый же выбравшийся на солнце уж вызвал небывалый ажиотаж. Стоит ли опасаться — рассказываем здесь.

◆ Жители барнаульской сталинки судятся с мэрией: они не хотят, чтобы их дом признали аварийным и снесли, как многие здания по соседству.

◆ В Барнауле готовятся к сносу ЦУМа. Что появится на его месте — местная «Москва-Сити»? О рентабельности апартаментов в этом районе высказались риелторы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Художники распишут серые стены
Фестиваль детства с «Михуткой»
Финальный лекторий «Киноугол»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость