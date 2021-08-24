Москвич сел на ребенка с аутизмом, недостаточно быстро уступившего место в метро

Инцидент произошел 22 августа. По словам матери ребенка, мальчик сидел, когда в вагон вошла семья — женщина и парень с девушкой.
«Женщина сказала грубо: „Мальчик, подвинься, нам тут три места надо“. Он стал двигаться, еще полностью не успел освободить сиденье, как молодой человек лет 17 на него сел», — рассказала пострадавшая.
После этого юноша начал грубить, а его девушка прокомментировала особенности развития ребенка: «Правильно тебя Бог наказал».
«Внезапно парень сзади ударил моего мужа в голову. Тут же на нас набросились девушка и женщина. Двое парней смогли оттащить их и насильно усадить на место», — отметила мать мальчика.
Полиция вывела нападавших пассажиров из вагона и отвела в свой пункт. Пострадавшие зафиксировали побои — ушибы мягких тканей, ссадины, синяки.
Москвичка подчеркнула, что впервые столкнулась с такой реакцией на больного ребенка и «таким издевательским поведением».
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