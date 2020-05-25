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Жизнь

Москвичей с коронавирусом предложили лечить в Берлине

Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом, предоставив им места в больницах, пишет РБК.

Парижская площадь (Берлин).
Парижская площадь (Берлин).
CC0

Об этом в интервью газете Tagesspiegel заявил бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер.

«Ответа пока не поступило, но наше предложение остается в силе», — сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что в Берлине свободны 8 тыс. коек из 20 тысяч, которые могут принять пациентов с коронавирусной инфекцией.

Накануне премьер-министр Саксонии и соратник канцлера Германии Ангелы Меркель Михаэль Кречмер в интервью Spiegel также предложил помощь России в борьбе с пандемией.

По его мнению, Берлин должен проявить солидарность с Россией и допустить больных оттуда.

Ранее эксперты спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире.

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