Москвичей с коронавирусом предложили лечить в Берлине

Об этом в интервью газете Tagesspiegel заявил бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер.
«Ответа пока не поступило, но наше предложение остается в силе», — сказал Мюллер.
Он подчеркнул, что в Берлине свободны 8 тыс. коек из 20 тысяч, которые могут принять пациентов с коронавирусной инфекцией.
Накануне премьер-министр Саксонии и соратник канцлера Германии Ангелы Меркель Михаэль Кречмер в интервью Spiegel также предложил помощь России в борьбе с пандемией.
По его мнению, Берлин должен проявить солидарность с Россией и допустить больных оттуда.
Ранее эксперты спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире.