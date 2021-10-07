Мост на Новом рынке могут закрыть на два года: в Барнауле начали разрабатывать другие схемы движения

Напомним, Алтайский край получит кредит на 9,274 млрд рублей для создания инфраструктуры. По одному из проектов пройдет масштабная реконструкция путепровода в Барнауле на проспекте Ленина — дорогу расширят до шести полос.
Полностью перекроют движение на участке в районе Нового рынка с 2022 до 2023 года включительно, если работы начнут — окончательное решение примут до конца 2021 года.
Организацию транспортного обслуживания населения и работу общественного транспорта на период реконструкции обсудили в мэрии Барнаула в четверг 7 октября.
«Принимая во внимание то, что по проспекту Ленина осуществляется самое интенсивное движение общественного транспорта и личных автомобилей, важнейшим вопросом является организация движения», — подчеркнул глава горкома по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Антон Шеломенцев.
По путепроводу проходит 25 маршрутов общественного транспорта, по которым ежедневно совершается более 2,8 тыс. рейсов.
«При проработке схемы движения приоритет необходимо отдать маршрутам общественного транспорта», — акцентировал Шеломенцев.
Он отметил, что специалисты комитета совместно с сотрудниками и студентами АлтГТУ уже проработали возможные варианты изменения схемы движения.
Например, обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта можно за счет выделенной полосы на проспекте Калинина, который станет основным при распределении движения в центральную часть города.
Изменится схема движения и на других улицах, прилегающих к проспекту Ленина, где также увеличится поток транспорта.
Особое внимание уделили организации трамвайного движения. Оптимальное решение — строительство в районе ТЦ «Пионер» разворотного кольца. Для пассажиров временно введут пересадочные тарифы.
«Для проработки данного вопроса „Горэлектротрансу“ поручили в ближайшее время актуализировать графики режимов движения с учетом сокращения подвижного состава и изменения маршрутов электротранспорта», — сообщили в мэрии.
На основе разработанных вариантов подготовят детальную схему движения транспорта, которую планируют презентовать до конца октября.