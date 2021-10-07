Мост на Новом рынке могут закрыть на два года: в Барнауле начали разрабатывать другие схемы движения

В Барнауле приступили к разработке схемы движения транспорта на период реконструкции путепровода на Новом рынке, уделив особое внимание трамваям, которые не смогут проехать по дворам, сообщает мэрия города.

ДТП на мосту на Новом рынке.

Напомним, Алтайский край получит кредит на 9,274 млрд рублей для создания инфраструктуры. По одному из проектов пройдет масштабная реконструкция путепровода в Барнауле на проспекте Ленина — дорогу расширят до шести полос.

Полностью перекроют движение на участке в районе Нового рынка с 2022 до 2023 года включительно, если работы начнут — окончательное решение примут до конца 2021 года.

Организацию транспортного обслуживания населения и работу общественного транспорта на период реконструкции обсудили в мэрии Барнаула в четверг 7 октября.

«Принимая во внимание то, что по проспекту Ленина осуществляется самое интенсивное движение общественного транспорта и личных автомобилей, важнейшим вопросом является организация движения», — подчеркнул глава горкома по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Антон Шеломенцев.

По путепроводу проходит 25 маршрутов общественного транспорта, по которым ежедневно совершается более 2,8 тыс. рейсов.

«При проработке схемы движения приоритет необходимо отдать маршрутам общественного транспорта», — акцентировал Шеломенцев.

Он отметил, что специалисты комитета совместно с сотрудниками и студентами АлтГТУ уже проработали возможные варианты изменения схемы движения.

Например, обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта можно за счет выделенной полосы на проспекте Калинина, который станет основным при распределении движения в центральную часть города.

Изменится схема движения и на других улицах, прилегающих к проспекту Ленина, где также увеличится поток транспорта.

ДТП на мосту на Новом рынке. 14 февраля , 2010 год. Наталья Лапина

Особое внимание уделили организации трамвайного движения. Оптимальное решение — строительство в районе ТЦ «Пионер» разворотного кольца. Для пассажиров временно введут пересадочные тарифы.

«Для проработки данного вопроса „Горэлектротрансу“ поручили в ближайшее время актуализировать графики режимов движения с учетом сокращения подвижного состава и изменения маршрутов электротранспорта», — сообщили в мэрии.

На основе разработанных вариантов подготовят детальную схему движения транспорта, которую планируют презентовать до конца октября.