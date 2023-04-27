4

Соболезнования

Причины смерти актера неизвестны. О смерти артиста сообщила его ученица Татьяна Глущенко во «ВКонтакте».

Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. Вы научили меня жить. Вы научили видеть бесконечно много прекрасного. Ваши рассказы заставляли улыбаться. Ваш жизненный опыт, стал для меня огромным жизненным уроком.

Татьяна Глущенко поблагодарила учителя за уроки и добавила, что теперь ее мир без Басилашвили стал «гораздо темнее и печальнее».