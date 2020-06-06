«Может это Парад спутников?»: жители Алтая засняли летящие друг за другом яркие огоньки

Около получночи, в ночь на 6 июня, жители Алтайского края наблюдали огни в небе, рассказывают в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Огни в ночном небе над Алтайским краем.

Автор видео заснял казалось бы необычное явление в ночном небе.

«А что это такое?», «Как будто полосочка такая», «Так они полосочкой и идут», «Может парад какой, спутников там»: разговаривают парень с девушкой, обсуждая летящие огоньки.

Накануне компания SpaceX запустила спутники Starlink-7 — 60 устройств для глобального интернета, которые вывела на орбиту Земли ракета-носитель Falcon 9.

Полет спутников наблюдали из разных точек России, в том числе и в Алтайском крае. Стоит отметить, что они на самом деле летели «полоской» и очень быстро — это добавило зловещей загадочности.

Накануне SpaceX запустила многоразовый корабль Crew Dragon, который пристыковался к Международной космической станции. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершенным частной компанией.