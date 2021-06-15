Можно ходить в лес. Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

Однако отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности, указывают в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В ведомстве подчеркивают, что до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках , на участках поврежденного леса , торфяниках , в местах рубок , не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины , в местах с подсохшей травой , а также под кронами деревьев;

на участках поврежденного леса торфяниках в местах рубок не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины в местах с подсохшей травой а также под кронами деревьев; бросать горящие спички , окурки и горячую золу из курительных трубок , стекло ( стеклянные бутылки , банки и прочее);

окурки и горячую золу из курительных трубок стекло стеклянные бутылки банки и прочее); использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные бензином , керосином и иными горючими веществами материалы;

керосином и иными горючими веществами материалы; засорять леса бытовыми , строительными , промышленными и иными отходами и мусором;

строительными промышленными и иными отходами и мусором; использовать машины с неисправной системой питания двигателя.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефону (3852) 63−66−40 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.

Ранее стало известно, что на Алтайский край надвигается аномальная жара.