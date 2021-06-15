15 июня
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Жизнь

Можно ходить в лес. Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

Правительство Алтайского края приняло решение об отмене особого противопожарного режима. Причина проста — стабилизация обстановки с пожарами.

Проезд закрыт.
Проезд закрыт.
CC0

Однако отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности, указывают в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В ведомстве подчеркивают, что до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещается:

  • разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
  • бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и прочее);
  • использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
  • оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы;
  • засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
  • использовать машины с неисправной системой питания двигателя.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефону (3852) 63−66−40 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.

Ранее стало известно, что на Алтайский край надвигается аномальная жара.

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