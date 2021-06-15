Можно ходить в лес. Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

Однако отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности, указывают в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
В ведомстве подчеркивают, что до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и прочее);
- использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы;
- засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
- использовать машины с неисправной системой питания двигателя.
В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефону (3852) 63−66−40 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.
Ранее стало известно, что на Алтайский край надвигается аномальная жара.