Можно ли на Алтае получить денежную компенсацию за прививку от COVID-19

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Кому и зачем будут возмещать прививку деньгами?

Денежная компенсация — альтернатива подарочным наборам «С заботой о здоровье». В них входит все необходимое для поддержания крепкого здоровья и хорошего самочувствия.

В частности набор необходим, когда вирусы особенно активизируются. С начала акции (23 июня) подарки получили больше 240 тыс. пенсионеров — все они привились обоими компонентами вакцины. Отмечается, что те, кто прошел повторную вакцинацию, тоже получили право на участие в акции.

Подарки. СС0

Теперь пожилым гражданам будут выплачивать деньги.