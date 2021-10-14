Можно ли на Алтае получить денежную компенсацию за прививку от COVID-19

Денежная компенсация — альтернатива подарочным наборам «С заботой о здоровье». В них входит все необходимое для поддержания крепкого здоровья и хорошего самочувствия.
В частности набор необходим, когда вирусы особенно активизируются. С начала акции (23 июня) подарки получили больше 240 тыс. пенсионеров — все они привились обоими компонентами вакцины. Отмечается, что те, кто прошел повторную вакцинацию, тоже получили право на участие в акции.
Теперь пожилым гражданам будут выплачивать деньги.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому компенсация вакцинированным пенсионерам составит 10 тыс. рублей. Получить выплату они могут с 12 октября.
Для получения денег можно обратиться в любой центр социального обслуживания Москвы. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
Об этом речи пока не идет.
Ранее в Минздраве посчитали, сколько привитых россиян выиграли по 100 тыс. рублей.