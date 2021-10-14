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Можно ли на Алтае получить денежную компенсацию за прививку от COVID-19

После вакцинации от ковида пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию. Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье». Об этом сообщает РИА «Новости». Рассказываем, какую сумму будут выплачивать привитым и пройдет ли подобная акция в Алтайском крае.

Деньги и страховой полис.
Деньги и страховой полис.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA
1
Кому и зачем будут возмещать прививку деньгами?

Денежная компенсация — альтернатива подарочным наборам «С заботой о здоровье». В них входит все необходимое для поддержания крепкого здоровья и хорошего самочувствия.

В частности набор необходим, когда вирусы особенно активизируются. С начала акции (23 июня) подарки получили больше 240 тыс. пенсионеров — все они привились обоими компонентами вакцины. Отмечается, что те, кто прошел повторную вакцинацию, тоже получили право на участие в акции.

Подарки.
Подарки.
СС0

Теперь пожилым гражданам будут выплачивать деньги.

2
Какая сумма положена москвичам «почтенного возраста»?

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому компенсация вакцинированным пенсионерам составит 10 тыс. рублей. Получить выплату они могут с 12 октября.

3
Куда обратиться, чтобы получить компенсацию?

Для получения денег можно обратиться в любой центр социального обслуживания Москвы. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.
4
Будут ли алтайским пенсионерам компенсировать прививки?

Об этом речи пока не идет.

Ранее в Минздраве посчитали, сколько привитых россиян выиграли по 100 тыс. рублей.

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