Как в Алтайском крае находят НЛО и кто в регионе занимается проблемой «зеленых человечков»

2 июля исследователи неопознанных летающих объектов отмечают свой профессиональный праздник, День уфолога. Интернет пестрит фото и видео очевидцев инопланетян по всему миру, в том числе и в России. О том, бывали ли НЛО на Алтае и кто здесь отмечает этот праздник — расскажет altapress.ru.

Всемирный день НЛО

Праздник исследователей неизведанной «внеземной» жизни предположительно берет свое начало с 1947 года. Тогда в пустыне неподалеку от города Розуэлл (Нью-Мексико) упал неопознанный объект, что вызвало большой интерес у исследователей и местных жителей. Материалы дела были засекречены спецслужбами США. Но именно с этого инцидента началась история уфологии, науки о пришельцах, пишут на городском сайте Розуэлла.

Несмотря на то, что официальной науки, связанной с НЛО, еще нет (научное сообщество уфологию наукой не признало), по всему миру продолжают изучать необъяснимые явления. Во многих странах мира существуют подобные организации и центры. Уфологических исследователей формально можно разделить на тех, кто занимается поиском внеземной цивилизации и тех, кто ищет этим явлениям рациональное объяснение.

Уфология на Алтае

Такие центры есть и на территории России. Например, Русская уфологическая исследовательская станция. До определенного времени подобные организации существовали также в Сибири и на Алтае. Сотрудники изучали поведение неопознанных летающих объектов в родных уголках и даже отправляли туда экспедиции.

Однако судьба уфологии в Сибири — еще одна своего рода загадка. Елена Мельникова, бывший руководитель «Регионального центра изучения аномальных зон и НЛО», заявила, что в этой сфере давно не работает. О существовании региональных уфологических центров информации мало. Одна из известных организаций — «Алтай-Космопоиск», которой руководит Михаил Макаров.

Необъяснимо , но факт

Altapress.ru уже писал о том, что НЛО в небе могут помешать пилотам. Так, в январе 2001 года над аэропортом Барнаула на несколько часов «завис» яркий шар.

Даже после небольшого исследования работники аэропорта не смогли установить происхождение светящегося предмета. Соблюдая инструкцию, один из экипажей отказался взлетать, а второй — выбрал другой аэродром для посадки.

Вовсе не пришельцы

Зачастую, увиденные в небе странности можно объяснить. Например, в конце декабря 2014 года жители Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска наблюдали на утреннем небосводе огромные белые круги, растянувшиеся на несколько километров, сообщают корреспонденты НТВ. Очевидцы сразу приписали их к проделкам инопланетян.

Однако специалисты этот феномен объяснили с научной точки зрения, хотя на единой версии не сошлись. Это был след от упавшего метеорита или от запуска на орбиту спутника с Земли.

Последняя версия, по мнению работников планетария, связана со стартом ракеты-носителя с космодрома Байконур. Запуск спутника в тот день был необходим для обеспечения ретрансляции сигналов связи и телевещания для России и близлежащих стран Европы и Азии.

Специалисты легко находят объяснение и для загадочных кругов. В 2014 году на полях Алтайского края появились странные «плеши». Интересные рисунки между Барнаулом и Троицким районом на первый взгляд казались проделками пришельцев, но вскоре местные жители объяснили, что виновник всему ветер.

Таинственные круги появились на пшеничном поле под Троицком. Алтайский край , 1 июля 2014 года. Василий Зайковский , vk.com/letimvisoko Таинственные круги появились на пшеничном поле под Троицком. Алтайский край , 1 июля 2014 года. Василий Зайковский , vk.com/letimvisoko

Василий,

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