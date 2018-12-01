Можно ли ограничить ребенка в общении с отцом?

Иногда при разводе родителей несовершеннолетние дети становятся заложниками ситуации, попадая в происходящий конфликт между родителями. Согласно ст. 55 Семейного Кодекса РФ ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права детей.

В тоже время не всегда родители могут прийти к добровольному урегулированию ситуации по общению с ребенком. Выходом из указанной ситуации может быть судебное решение, которое определит время общения с родителем, который проживает отдельно.

Однако как показывает практика, судебное решение не всегда исполняется. За лишение детей права на общение с родителями или близкими родственниками предусмотрена административная ответственность и наказание в виде штрафа.

Право ребенка на общение с родителями или иными близкими родственниками не должно ограничиваться. Возникающие конфликты между родителями по общению негативно отражаются на нем и могут привести к неблагоприятным последствиям в будущем.