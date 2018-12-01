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Жизнь
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Можно ли ограничить ребенка в общении с отцом?

Марина из Барнаула спрашивает: «Я считаю, что мой бывший супруг плохо влияет на моего ребенка. Когда он бывает у него в гостях, то возвращается домой агрессивным, ведет себя по отношению ко мне неуважительно. Я думаю, что его настраивают против меня. Можно ли как-то ограничить общение ребенка с отцом?»

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

В ситуации помогла разобраться старший помощник прокурора Железнодорожного района Оксана Мухина:

Иногда при разводе родителей несовершеннолетние дети становятся заложниками ситуации, попадая в происходящий конфликт между родителями. Согласно ст. 55 Семейного Кодекса РФ ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права детей.

В тоже время не всегда родители могут прийти к добровольному урегулированию ситуации по общению с ребенком. Выходом из указанной ситуации может быть судебное решение, которое определит время общения с родителем, который проживает отдельно.

Однако как показывает практика, судебное решение не всегда исполняется. За лишение детей права на общение с родителями или близкими родственниками предусмотрена административная ответственность и наказание в виде штрафа.

Право ребенка на общение с родителями или иными близкими родственниками не должно ограничиваться. Возникающие конфликты между родителями по общению негативно отражаются на нем и могут привести к неблагоприятным последствиям в будущем.

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