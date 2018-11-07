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7 ноября
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Политика
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Депутат Госдумы предложил лишать родительских прав за участие детей в несогласованных митингах

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов предложил лишать родительских прав россиян, чьи дети неоднократно участвовали в несанкционированных акциях протеста. Об этом он рассказал агентству «Москва».

Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
duma.gov.ru

В качестве наказания за первое участие ребенка в несогласованном митинге или пикете парламентарий предложил штрафовать родителей, но не на такие большие суммы, как организаторов. По его словам, суммы в три-пять тысяч рублей «для первого раза будет достаточно».

Депутат Госдумы Сергей Вострецов.
Депутат Госдумы Сергей Вострецов.
duma.gov.ru

Вострецов считает, что эти меры подтолкнут взрослых на то, чтобы изучать активность подростков в соцсетях и проводить профилактические беседы с «малолетками, которые сегодня не чувствуют ответственности».

«Если родители не занимаются своими детьми, должен быть сигнал в опеку, чтобы они брали такие семьи на контроль. Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав», — сказал депутат.

В ближайшее время Вострецов планирует оформить свою инициативу в виде отдельного проекта закона или поправок к законопроекту.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в КоАП, которые вводят наказание за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста. Организаторам-нарушителям грозят многотысячные штрафы.

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