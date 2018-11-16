Почему детей травят в школах и что с этим делать

История с сыном жительницы Барнаула Ульяны Меньшиковой, которого затравили в школе стала поводом для разбирательства в Следственном комитете и создания большой комиссии в администрации города. На факт травли обратил внимание и детский омбудсмен. Разбираем, почему детей травят, то в группе риска, как аккуратно вмешаться в конфликт и стоит ли менять школу.

Чем опасна школьная травля

Помимо того, что травля (буллинг), если это физическое насилие, может приводить к травмам, она может нанести и психологический вред. Следы эмоционального буллинга труднее заметить, но он не менее опасна, пишет Лайфхакер.

Травля уничтожает самооценку человека. Ребенок начинает верить, что заслужил плохое отношение к себе.

Травля мешает учиться, потому что ребёнку не до занятий: ему бы в школе выжить. Травля формирует тревожные расстройства, фобии.

Впоследствии негативное отношение к жизни в классе может перейти вообще на любую общность, а это означает проблемы с коммуникацией во взрослом возрасте.

Дети играют в снежки. Михаил Хаустов

Кто в группе риска

Все. Для травли ищут повод, что-то, чем ребёнок отличается от других (в любую сторону). Это могут быть физические недостатки, проблемы со здоровьем, плохая успеваемость, очки, цвет волос или разрез глаз, отсутствие модной одежды или дорогих гаджетов, неполная семья.

Часто страдают замкнутые дети, у которых мало друзей, домашние дети, которые не умеют общаться в коллективе.

Кто травит

Есть два противоположных типа нападающих. Популярные дети, короли и королевы со своей школьной свитой, лидеры, управляющие другими детьми. Асоциальные, оставшиеся за бортом коллектива ученики, которые пытаются занять позицию королей, собирая собственный двор.

Отдельный тип агрессоров — это взрослые сотрудники школы. Как правило, учителя.

Ребенок пишет. СС0

Почему травят

Исследователи приходят к выводу, что источник травли не в личности жертвы или обидчика, а в том принципе, по которому формируются.

Детей в школах собирают на основании одного признака — года рождения. Естественным образом такая группа никогда бы не сформировалась. Поэтому неизбежны и конфликты: дети вынуждены общаться с теми, кого им навязывают, без права выбора.

Травля — это и возможность установить свою власть в таком неестественном коллективе, и объединение обидчиков в сплоченную группу. А в любой группе ответственность за поступки размывается, то есть дети получают психологическую индульгенцию на любые поступки.

Виноваты ли учителя

Часто учителя не видят травли. Нападающие умеют вести себя тихо, притворяться паиньками и издеваться над жертвой, когда этого никто не замечает. Жертва такой хитростью, как правило, не отличается. И если дает ответ, попадается на глаза преподавателям.

Итог: учитель видит, как ученик нарушает порядок, но не видит, что стало поводом для этого.

Ребенок у воды. СС0

Как понять , что ребенка травят

Дети часто молчат о своих проблемах: боятся, что вмешательство взрослых обострит конфликт, что взрослые не поймут и не поддержат. Есть несколько признаков, по которым можно заподозрить буллинг.

Синяки и царапины , которые ребёнок не может объяснить.

которые ребёнок не может объяснить. Ложь в ответ на вопрос , откуда взялись повреждения: ребёнок не может придумать объяснение , говорит , что не помнит , как появились кровоподтёки.

откуда взялись повреждения: ребёнок не может придумать объяснение говорит что не помнит как появились кровоподтёки. Часто «теряющиеся» вещи , сломанная техника , пропавшие украшения или одежда.

сломанная техника пропавшие украшения или одежда. Ребенок ищет повод не ходить в школу , притворяется больным.

притворяется больным. Изменение пищевого поведения. Особенно нужно обратить внимание на случаи , когда ребёнок не ест в школе.

когда ребёнок не ест в школе. Ночные кошмары , бессонница.

бессонница. Испортившаяся успеваемость , потеря интереса к занятиям.

потеря интереса к занятиям. Ссоры со старыми друзьями или одиночество , низкая самооценка , постоянная подавленность.

низкая самооценка постоянная подавленность. Побеги из дома , самоповреждение и другие виды деструктивного поведения.

Ребенок у пешеходного перехода. Михаил Хаустов

Как прекратить травлю

Нужно учесть, что если в школе началась травля, устранять проблему на уровне «жертва — нападающий» нельзя, потому что это неэффективно. Работать нужно со всем коллективом, потому что в буллинге всегда больше двух участников.

Единственный способ на самом деле остановить травлю — создать нормальный здоровый коллектив в школе. Этому помогают совместные задания, работы в группе над проектами, внеклассная активность, в которой участвуют все.

Главное, что нужно сделать, — это назвать травлю травлей, насилием, обозначить, что действия агрессоров замечены и что это необходимо прекратить. Так все, что обидчики считают прикольным, окажется выставлено в другом свете.

Как реагировать на агрессию

Обсудите с ребёнком все случаи травли, чтобы он мог отвечать на действия обидчиков. Как правило, сценарии повторяются: это обзывания, мелкое вредительство, угрозы, физическое насилие.

В каждом случае жертве нужно действовать так, как не ожидают агрессоры.

На оскорбления всегда отвечать, но спокойно, не скатываясь в ответную ругань. Поскольку способы буллинга разнообразны, то и ответы будут индивидуальными. Не можете придумать, как быть? Спросите у специалистов-психологов, которые должны быть в каждой школе.

Ребенок шагает. Михаил Хаустов

Что можно сделать с обидчиками

Если ребенка бьют, нужно обращаться в травмпункт, проходить медицинское освидетельствование, сообщать в полицию и обращаться в суд за компенсацией вреда. Ответственными за противоправные деяния будут родители и школа. Сами обидчики отвечают только после 16 лет (за тяжкий вред здоровью — после 14, по Уголовному кодексу РФ, ст. 20).

Если буллинг только эмоциональный, доказать что-то и привлечь правоохранительные органы вряд ли получится. Нужно немедленно идти к классному руководителю, а если учитель отрицает проблему — к завучу, директору, в РОНО, Городское управление образования. Задача школы — организовать ту самую психологическую работу внутри класса или нескольких классов, чтобы прекратить насилие.

После вмешательства станет только хуже

Не станет. Травля — это не единичный конфликт. Их может быть множество. Если ребенок стал объектом буллинга, он уже не может справиться с агрессией своими силами. Худшая политика — решить, что ребенок сам разберется с проблемами.

Как поддержать ребенка

Если травля уже есть, то это повод обратиться к психологу, причем разбираться надо сразу всей семьей.

Покажите, что вы всегда на стороне ребенка и готовы помогать ему, разбираться с трудностями до самого конца, даже если это будет непросто. Никаких предложений перетерпеть сложный период быть не должно.

Постарайтесь уничтожить страх. Ребенок боится и обидчиков, и учителей, которые могут наказать его, если он даст отпор или пожалуется. Расскажите, что его самоуважение важнее, чем мнение одноклассников и учителей.

Если ребенку не хватает возможностей для самоутверждения в школе, найдите для него такие возможности. Пусть он покажет себя в хобби, спорте, дополнительных занятиях. Нужно привить ему уверенность. Для этого нужны практические подтверждения своей значимости, то есть достижения.

Сделайте вообще все, что поможет поднять ребенку самооценку, чтобы он поверил в себя и в свои силы.

Что нельзя говорить

«Ты сам виноват», «ты так себя ведешь», «ты их провоцируешь», «тебя травят за что-то». Ни в чем ребенок не виноват. И у каждого из нас можно найти отличия от других , недостатки. Обвинять жертву и искать причины буллинга — значит оправдывать обидчиков. «Не обращай внимания». Травля — это грубейшее вторжение в личное пространство , не реагировать на такое нельзя. «Дай им сдачи». Рискованный совет , который ставит под угрозу здоровье ребенка и обостряет конфликт. Если жертва пытается неумело сопротивляться , травля только усиливается. «Что вы делаете , ему же плохо!». Этими или похожими словами пытаются утихомирить нападающих. Не старайтесь достучаться до тех , кто травит , объясняя , что жертве плохо. Так вы только докажете , что жертва слабая , а обидчики — сильные.

Мама и ребенок лепят снеговика. Михаил Хаустов

Надо ли переводить ребенка в другую школу

Популярна позиция, что перевод в другой класс или школу — это неудачная мера, потому что на новом месте будет то же самое. Лучше научить ребенка вести себя по-новому, чтобы он закалял характер и мог дать отпор.

На самом деле нет. Травля начинается там, где у ребенка нет права выбора коллектива. Потенциальной жертвой может стать любой. И буллинг невозможен, если педагогический состав умеет пресекать травлю в самом начале.

То есть переход в другой коллектив (например, в школу, где углубленно изучают предметы, близкие ребенку) или к другому учителю может исправить ситуацию.

Если не удаётся решить проблему, если учителя в школе закрывают глаза на травлю, если ребенок боится идти в школу, то смените ее.