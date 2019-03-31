Можно ли размещать хостел в многоквартирном доме?

В настоящее время действующее законодательство не содержит запрета на размещение хостела в квартирах при условии, что собственники не нарушают требования ЖК РФ. Кроме того, размещать хостелы в квартире позволяет ГОСТ Р 56184−2014.

6 марта 2019 года в третьем чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о внесении изменений в ст. 17 ЖК РФ о запрете использования жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг. Чтобы продолжить подобную деятельность, по всей видимости, придется перевести помещение в нежилое и получить категорию по предусмотренной системе классификации гостиниц.

Запрет коснется и частных домов — например, в курортных зонах. Устраивать там гостиницы или использовать их для временного размещения людей после вступления закона в силу будет нельзя. Но пока что законодатели хотят отложить ужесточение требований к этому виду бизнеса на более поздний срок.