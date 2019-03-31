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Жизнь

Можно ли размещать хостел в многоквартирном доме?

В редакцию altapress.ru обратился читатель Владимир с вопросом: «У меня в доме находится хостел. Постоянно шум и гам, я уже устал с этим бороться. Слышал, что депутаты приняли законопроект о запрете устраивать хостелы и гостиницы в многоквартирных домах. Как это будет работать? Закроют ли хостел в моем доме?»

Хостел.
Хостел.
realtai.ru

На вопрос ответила старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Светлана Овчиникова:

В настоящее время действующее законодательство не содержит запрета на размещение хостела в квартирах при условии, что собственники не нарушают требования ЖК РФ. Кроме того, размещать хостелы в квартире позволяет ГОСТ Р 56184−2014.

6 марта 2019 года в третьем чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о внесении изменений в ст. 17 ЖК РФ о запрете использования жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг. Чтобы продолжить подобную деятельность, по всей видимости, придется перевести помещение в нежилое и получить категорию по предусмотренной системе классификации гостиниц.

Запрет коснется и частных домов — например, в курортных зонах. Устраивать там гостиницы или использовать их для временного размещения людей после вступления закона в силу будет нельзя. Но пока что законодатели хотят отложить ужесточение требований к этому виду бизнеса на более поздний срок.

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