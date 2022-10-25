МТС Travel предлагает туриндустрии Алтайского края удобный сервис бронирования гостиниц и санаториев

МТС поможет сделать региональные туристические порталы удобнее для путешественников. Теперь на локальные туристические сайты можно добавить бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel. Регионы при этом будут получать комиссию с забронированного и оплаченного на портале жилья.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24×7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». С модулем бронирования гости Алтайского края смогут выбрать даты заселения, место проживания, количество гостей и указать нюансы размещения, а также оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта о путешествиях, а также на страницах гостиниц в интернете. Для этого им не придется переходить на сторонние сайты.

МТС Travel и дочерняя компания «Броневик» обладают крупнейший инвентарной базой в стране. Она включает более 50 тысяч отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев и пр. Так в Алтайском крае доступны для бронирования более 100 отелей, апартаментов и санаториев. С каждым объектом размещения компания работает без посредников. Это делает бронирование безопасным и позволяет избегать неприятных сюрпризов. Забронированный номер точно будет ждать своего постояльца в нужные сроки.

«По оценкам экспертов за девять месяцев 2022 года общее число туристов, посетивших Алтайский край, составило 1,6 млн человек, поэтому тема размещения туристов актуальна для региона. Модуль бронирования, интегрированный в сайты, где туристы черпают информацию о предстоящем отдыхе (например, на страницах курортных бюро или туристических порталах) поможет быстрее и эффективнее спланировать отпуск, и даже подтолкнуть к принятию решения о поездке», — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Первыми в России модуль бронирования от МТС Travel использовали на туристическом портале Ярославской области — «Ярославия». Теперь гости области могут узнать все необходимое о будущем путешествии, подобрать достопримечательности к осмотру и, не покидая пределы портала, забронировать номер в отеле.