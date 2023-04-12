12 апреля
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Жизнь

Мухи, песики и кошки. Кто побывал в космосе раньше Юрия Гагарина

Первыми покорили космос вовсе не Юрий Гагарин и не Герман Титов. А мыши, кошки, собаки и даже мухи. В День космонавтики altapress.ru рассказывает об известных мохнатых и крылатых космонавтах.

Спутник, спутник связи, космос.
Спутник, спутник связи, космос.
СС0

«Бж-бж, полет нормальный»

Первыми в космосе побывали те, кому к полету было не привыкать — дрозофилы фруктовые или просто мухи.

Ракета «Фау-2» с насекомыми на борту стартовала 20 февраля 1947 года в США. Ученым нужно было изучить радиационное воздействие на живой организм на больших высотах.

Мухи взлетели на высоту высоту 68 миль (109,4 км), а затем благополучно вернулись на Землю.

Космос, миссия на Марс.
Космос, миссия на Марс.
pixabay.com

Не Белка и даже не Стрелка

Первыми до знаменитых четверолапых Белки и Стрелки в ракете летали Дезик и Цыган. Собаки совершили полет к линии Кармана — условная граница между нашей атмосферой и космическим пространством.

Мохнатые космонавты отправились 22 июля 1951 года с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Дезик и Цыган стали первыми высшими животными, совершивших полет на самую большую высоту — около 101 км. Однако на орбиту они не вышли. Это сделали уже их последователи — Белка и Стрелка.

Полет Дезика и Цыгана прошел удачно. Контейнер с собаками благополучно приземлился в нескольких километрах от стартовой площадки.

Звездочка в небе

До полета первого человека в космос Юрия Гагарина оставалось всего 18 дней. В этот период в космос «на разведку» отправилась собака Звездочка на борту «Спутника-10».

Полет состоялся 25 марта 1961 года и был одновитковым. Звездочка летала не одна, а в компании деревянного манекена Ивана Ивановича.

Марка со Звездочкой
Марка со Звездочкой
Wikimedia Commons

Корабль со Звездочкой приземлился возле деревни Карша в Пермской области. Погода в тот день была плохая, и поисковая группа не решилась отправиться на поиски четвероногого космонавта. Звездочку нашел прохожий, который накормил ее и отогрел.

Позже прибыла поисковая группа. Этот полет был завершающей проверкой космического корабля перед полетом в космос с человеком на борту.

Собака Звездочка
Собака Звездочка
Wikimedia Commons

До Юрия Гагарина

До Юрия Гагарина в космосе также успел побывать шимпанзе Хэм. 31 января 1961 года он отправился покорять космос на корабле «Меркурий-Редстоун-2».

Суборбитальный полет Хэма длился 16 минут. В течение этого времени шимпанзе самостоятельно переключал рычаги — этому его обучили ученые.

После завершения полета капсула с Хэмом приводнилась в Атлантическом океане. Спасательное судно обнаружило космонавта на следующий день.

Хэм стал знаменитостью и после полета прожил до 26 лет. 17 лет шимпанзе жил в Смитсоновском Национальном зоопарке в Вашингтоне, а после в зоопарке Северной Каролины.

Шимпанзе Хэм
Шимпанзе Хэм
Wikimedia Commons
Шимпанзе Хэм
Шимпанзе Хэм
Wikimedia Commons

Мягкие лапки космоса

Кошки также успели побывать на орбите, только уже после полета первого человека в космос. В 1963 году во Франции начали подготовку к отправке кошек в космос.

На улице Франции отлавливали бродяжек, из которых 14 прошли отбор. Из них наилучшие результаты показал кот Феликс. Ему уже вживили в мозг электроды и подготовили место в ракете, как вдруг пушистый прохвост сбежал.

Вместо него к полету подготовили кошку Фелисетт. Она отправилась в суборбитальный полет на ракете Veronique AGI47 18 октября 1963 года.

Состояние невесомости продолжалось 5 минут 2 секунды. После полета спасательная служба обнаружила отделившуюся от ракеты капсулу с кошкой через 13 минут после старта. Согласно данным, которые были получены после полета, кошка чувствовала себя хорошо.

Кошка Фелисетт
Кошка Фелисетт
Wikimedia Commons
Кошка Фелисетт
Кошка Фелисетт
Wikimedia Commons
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