Мурашко: в России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью

Мурашко отметил, что уровень удовлетворения медпомощью достиг одного из максимальных показателей.
«Сегодня мы получили предварительные цифры, констатируем, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период», — сказал он на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.
Министр отметил, что разработки в области медицины должны быть практикоориентированы.
Ученые, по мнению Мурашко, основное внимание должны уделять тем направлениям, которые позволяют сократить смертность и инвалидность.
Ранее Мурашко призвал прогнозировать болезни на пять лет вперед.