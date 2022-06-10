10 июня
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Жизнь

Мурашко: в России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России на сегодня возрос, сообщает РИА «Новости».

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Мурашко отметил, что уровень удовлетворения медпомощью достиг одного из максимальных показателей.

«Сегодня мы получили предварительные цифры, констатируем, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период», — сказал он на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.

Министр отметил, что разработки в области медицины должны быть практикоориентированы.

Ученые, по мнению Мурашко, основное внимание должны уделять тем направлениям, которые позволяют сократить смертность и инвалидность.

Ранее Мурашко призвал прогнозировать болезни на пять лет вперед.

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