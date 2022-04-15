Вице-премьер Татьяна Голикова, судя по декларациям о доходах за 2021 год, стала самой богатой среди министров социального блока, сообщает РИА «Новости» .

Доходы Голиковой в 2021 году сократились на 16 млн рублей и составили более 24 млн рублей.

«Годом ранее она заработала более 40 миллионов рублей. В собственности Голиковой остались квартира и машино-место», — отмечает агентство.

Супруг вице-премьера Виктор Христенко в 2021 году заработал почти 279 млн рублей — он стал самым богатым среди супругов чиновников правительства.

«В собственности у Христенко находятся два жилых дома в России, площадью 991 и 336 квадратных метров, а также квартира в 218 квадратных метров, газопровод и земельный участок», — уточняет агентство.

Кстати, супруг Голиковой и ранее возглавлял список самых богатых супругов членов кабмина. В 2020 году его доход составил 269,9 млн рублей.

Виктор Христенко , супруг вице-премьера Татьяны Голиковой. kremlin.ru

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заработал более 21,8 млн рублей. Он владеет земельным участком, жилым домом, квартирой и 1/30 стоянки. Супруга заработала 8,4 млн рублей, ей принадлежат два земельных участка, жилой дом, квартира и гараж, также она владеет автомобильной стоянкой в долевой собственности. Есть два автомобиля: Mercedes-Benz CLS 350 и ВАЗ 2102.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заработал более 21 млн рублей. В собственности квартира площадью 48 кв. метров. Жена владеет жилым домом и земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. метров, есть автомобиль Toyota RAV4. Ее доход — более 1,2 млн рублей.

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков заработал более 21 млн рублей. Он владеет тремя земельными участками и квартирой, а также двумя машиноместами. Супруга не задекларировала доход, как и годом ранее. В долевой собственности владеет жилым домом.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заработала более 13 млн рублей. Она владеет четырьмя земельными участками, в долевой собственности жилой дом и квартира.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заработал 9,6 млн рублей. У него имеются два земельных участка, два жилых строения и гараж, в долевой собственности владеет тремя жилыми помещениями. Супруга Кравцова задекларировала более 12 млн рублей. Она владеет тремя жилыми помещениями в долевой собственности.

Кстати, президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10,2 млн рублей. У него есть две квартиры, две машины, гараж и прицеп.