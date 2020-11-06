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Жизнь

Мусорных баков на 60 млн рублей закупят в Алтайском крае

В города и районы Алтайского края закупят мусорные контейнеры под ТКО. На это из краевой казны выделили 60 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виктор Томенко.

Мусорные контейнеры.
Мусорные контейнеры.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Средства направят во все 59 муниципальных районов и Славгород. Суммы будут варьироваться от 170 тыс. до 2,6 млн рублей.

Больше всего денег получат Зональный, Каменский, Кулундинский, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Троицкий и Шипуновский районы.

В 2019 году на эти же цели потратили 80 млн рублей и купили 11 тыс. контейнеров и бункеров различной вместимости.

Финансироваться такие закупки должны из местных бюджетов, но в связи с их дефицитом районам помогает краевое правительство, добавили в региональном минстрое.

Ранее altapress.ru рассказывал, почему ленточный бор под Барнаулом превращается в помойку.

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