Мусорных баков на 60 млн рублей закупят в Алтайском крае

Средства направят во все 59 муниципальных районов и Славгород. Суммы будут варьироваться от 170 тыс. до 2,6 млн рублей.
Больше всего денег получат Зональный, Каменский, Кулундинский, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Троицкий и Шипуновский районы.
В 2019 году на эти же цели потратили 80 млн рублей и купили 11 тыс. контейнеров и бункеров различной вместимости.
Финансироваться такие закупки должны из местных бюджетов, но в связи с их дефицитом районам помогает краевое правительство, добавили в региональном минстрое.
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