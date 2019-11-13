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Жизнь

«Мусорный» режим ЧС сняли в Бийске

13 ноября в Бийске сняли режим ЧС потому, что санитарно-эпидемиологическая ситуация нормализовалась, сообщили в мэрии наукограда. Соответствующее распоряжение подписала первый заместитель главы города Ирина Ломоносова.

Виды Бийска.
Виды Бийска.
Анна Зайкова, altapress.ru.

За время действия режима ЧС (с 11 ноября) благодаря муниципальным контрактам предприятие «Спецтранс» вывезло около 100 тонн твердых коммунальных отходов с семи контейнерных площадок, которые превратились в свалки.

«Специалисты управления ЖКХ, благоустройства и ДХ сейчас проводит постоянный мониторинг работы регоператора в части вывоза мусора», — сообщили в администрации.

Как ранее писал altapress.ru, минприроды России обозначило 16 регионов, где образовалась зона риска из-за некачественной работы регоператора. В список попал Алтайский край.

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