«Мусорный» режим ЧС сняли в Бийске

За время действия режима ЧС (с 11 ноября) благодаря муниципальным контрактам предприятие «Спецтранс» вывезло около 100 тонн твердых коммунальных отходов с семи контейнерных площадок, которые превратились в свалки.
«Специалисты управления ЖКХ, благоустройства и ДХ сейчас проводит постоянный мониторинг работы регоператора в части вывоза мусора», — сообщили в администрации.
Как ранее писал altapress.ru, минприроды России обозначило 16 регионов, где образовалась зона риска из-за некачественной работы регоператора. В список попал Алтайский край.