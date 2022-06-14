15 июня
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Жизнь

Мусороуловитель вновь установили на Барнаулке

В четвертый раз на Барнаулке появляется мобильная установка «Фильтромусор». Ее установили разработчики, братья Виталий и Игорь Аверьяновы.

Мобильная установка "Фильтромусор".
Мобильная установка "Фильтромусор".
предоставлено altapress.ru

Впервые мусороуловитель появился в русле Барнаулки весной 2019 года. Меньше чем за полгода с его помощью удалось собрать около 5 тонн отходов.

Установка представляет собой заградительную сеть и металлическую преграду на плавучих понтонах. Все это с помощью тросов и карабинов надежно крепится к опорам моста.

«Очередной (уже 4-ый) экологический год открыт, река Обь надежно защищена от попадания мусора! Большое спасибо нашим старым друзьям Маленко Ивану и Пестереву Николаю, а также сотрудникам Росводоканал Барнаул за помощь в монтаже», — рассказал руководитель комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Алтайского края Сергей Тастан.

Ранее altapress.ru рассказывал, как преобразилось почти убитое озеро Варежка.

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