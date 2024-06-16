Мусульманский Курбан-байрам. Поздравления в прозе, стихах и смс

В ночь на 16 июня мусульмане начнут отмечать один из главных праздников ислама — Курбан-байрам, в России торжество продлится три дня. Altapress.ru подготовил варианты душевных поздравлений в стихах и прозе.

Поздравления с Курбан-байрамом в прозе

1

В светлый день пусть царят светлые мысли. Кто дарит людям радость, тот получает ее вдвойне. Пусть ваши сердца наполнятся теплом и милосердием, а в мыслях царит порядок и зреет вера в прекрасное будущее!

2

Искренне хочу пожелать всем родным и близким великой щедрости и мудрой милости Аллаха, бесконечного уважения друг к другу, благополучия! Пусть всегда изобильным будет стол в нашем доме для дорогих гостей, которые приходят к нам с добром в этот светлый праздник!

3

Да принесет Курбан-байрам вам безграничную радость, пусть все ваши желания сбудутся в этот святой день, и пусть вы и ваша семья будут благословлены милостью Аллаха!

4

Такъаббаля-Лла́hу минна́ ва-минкум съа́лихьа-ль-а’ма́ль (араб. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال) — Да примет Аллах от нас и от вас праведные дела!

5

’И́д муба́рак ва кулль ’ам ва уммата-ль-исля́м би-хайр (араб. عيد مبارك و كل عام و أمة الإسلام بخير) — Благословенный праздник и (желаю чтобы) каждый год исламская умма была здорова (в хорошем состоянии)!

Поздравления с Курбан-байрамом в стихах

1

Наступил Курбан-байрам, плов готовят ароматный.

Поздравляю от души с этим днем невероятным!

Желаю чтоб в ваш дом пришли радость и здоровье,

Пусть Всевышний одаряет величайшею любовью.

2

В большом почете у мусульман

Добрый праздник Курбан-байрам.

Пусть Всевышний входит в дом

И поселит радость в нем.

Пусть жертвоприношение

Подарит просветление.

Желаю счастья здоровья,

Пусть сердце полнится любовью!

3

Эй, ки номат гашта зикри ҳар дами ҷону равонам,

Эй шифои дарди пинҳон, хуш расидӣ, хуш расидӣ!

Омадӣ чун моҳ тоза, теғ бар каф, ханда бар лаб,

Омадӣ эй Иди Қурбон! Хуш расидӣ, хуш расидӣ!

(пер. с тадж. О ты, кто помянул имя Твое!, О исцеление сокрытой боли!ты явился! ты явился! И вот, подобно Луне, ты сияешь и сияешь, и сияешь, и сияешь, и сияешь, и сияешь., Ты пришел, о праздник жертвоприношения! Радуйся, радуйся!)

Поздравления с Курбан-байрамом в смс

1

Поздравляю вас с праздником Ид аль-Адха! Примите искренние пожелания всего наилучшего. Желаю, чтобы любовь и радость никогда не покинули ваш дом, в сердце не было печали, а Всевышний озарял светом ваши поступки и мысли. Желаю, чтобы ваши добрые дела вернулись к вам в стократном размере, а душа не оскудела. Пусть жизнь будет яркой и светлой, словно самый чистый алмаз. Мира вам и добра!

2

Ид Мубарак тебе и твоей семье! Желаем вам счастливого праздника! Пусть божественное счастье наполнит наши дома и сердца! Желаю всем вам светлого праздника Курбан-байрам!

3

Желаю вам мира и процветания на протяжении всей вашей жизни. Молюсь Всевышнему, чтобы он послал вам любви и благополучия! Поздравляю с праздником Курбан-байрам!

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