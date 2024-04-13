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Жизнь

Муж Елены Блиновской ушел на СВО после начала проблем с бизнесом

Стало известно, что бизнес-империя Алексея Блиновского стала рушиться и он решил уйти на СВО. Таким образом предприниматель решил сохранить свой последний бизнес, сообщает SHOT.

Елена Блиновская с мужем.
Елена Блиновская с мужем.
SHOT

Ранее источник сообщал, что бизнес-империя Блиновского почти разрушена. У предпринимателя было 12 фирм, из которых уже три находятся в процессе ликвидации. Среди них: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура».

Также отмечается, что суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп». Эта фирма проработала более четырех лет, она занималась продажей одежды и тканей.

Во владении у Блиновского было 12 компаний, но из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами он испытывает серьезные финансовые трудности. Поэтому им было принято решение пойти на СВО.

Таким образом бизнесмен надеется реабилитироваться и попытаться вызволить супругу из СИЗО.

Ранее сообщалось, что налоговая недоимка Блиновской «похудела» до 906 млн рублей.

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