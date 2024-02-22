Налоговая недоимка Блиновской "похудела" до 906 млн рублей

Экономическая экспертиза, проведенная по делу автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, установила сумму недоимки со стороны блогера в размере около 906 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталия Сальникова.
Напомним, в январе Блиновскую поместили в СИЗО, потому что она неоднократно нарушала домашний арест.
Фею марафонов обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК).
Ранее по делу Блиновской арестовали активы на 64 млрд рублей. А суд изъял у нее более 20 объектов недвижимости.
Почитать о деле Блиновской можно тут.
Самое важное - в нашем Telegram-канале