18 июля
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Жизнь

Суд изъял у Блиновской более 20 объектов недвижимости

Суд Москвы наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube

Пресненский суд Москвы, в рамках уголовного дела о неуплате налогов около 1 млрд рублей, наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости Елены Блиновской.

Среди недвижимости блогера жилые и нежилые помещения в Ярославской и Московской области, а так же элитная квартира в столице.

Как известно, адвокаты Елены Блиновской подали обжалование на данное решение суда.

Также у блогерши арестовали денежные средства на 50 счетах в различных банках.

Были изъяты денежные средства в различных валютах, номиналом около 100 млн рублей.

Помимо этого, у Елены Блиновской арестовали коллекционные монеты.

Ранее мужа "королевы марафонов" Блиновской обвинили в неуплате налогов.

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