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Жизнь

Муж первой больной коронавирусом женщины в Барнауле мог заразить пятерых полицейских

Работники ГУ МВД по Алтайскому краю контактировали с супругом женщины, заболевшей коронавирусом после возвращения из Доминиканы. Мужчина получил положительный тест, он мог заразить пять человек, пишет «Толк».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

В ведомстве говорят, что все контактировавшие с мужчиной сотрудники с 30 марта находятся на самоизоляции.

На тот момент зараженный мужчина не проинформировал полицейских о том, что его супруга недавно вернулась из-за границы, и оба они находятся под наблюдением и должны быть на карантине.

«Сразу после того, как его проба показала положительный результат, сотрудники были направлены на самоизоляцию. Все помещения продезинфицированы. В настоящее время за состоянием здоровья сотрудников осуществляется контроль со стороны медсанчасти Главного управления МВД России по Алтайскому краю», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Как ранее писал altapress.ru, третий заразившийся коронавирусом — человек из круга контактных лиц первых двух.

Всего в регионе, по данным на 1 апреля, три подтвержденных случая заболевания Covid-19.

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