Муж первой больной коронавирусом женщины в Барнауле мог заразить пятерых полицейских

В ведомстве говорят, что все контактировавшие с мужчиной сотрудники с 30 марта находятся на самоизоляции.
На тот момент зараженный мужчина не проинформировал полицейских о том, что его супруга недавно вернулась из-за границы, и оба они находятся под наблюдением и должны быть на карантине.
«Сразу после того, как его проба показала положительный результат, сотрудники были направлены на самоизоляцию. Все помещения продезинфицированы. В настоящее время за состоянием здоровья сотрудников осуществляется контроль со стороны медсанчасти Главного управления МВД России по Алтайскому краю», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Как ранее писал altapress.ru, третий заразившийся коронавирусом — человек из круга контактных лиц первых двух.
Всего в регионе, по данным на 1 апреля, три подтвержденных случая заболевания Covid-19.