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1 апреля
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Здоровье

В Алтайском крае третий человек заболел коронавирусом

В Алтайском крае зафиксировали третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Сообщается, что заболевший контактировал с одним из двух ранее выявленных больных. Его положительный результат подтвердили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В данный момент все трое заболевших получают все необходимое лечение в инфекционном отделении городской больницы Барнаула № 5. По информации краевого Минздрава, состояние больных удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме, без клинических проявлений.

Врачи и специалисты Роспотребнадзора отрабатывают все возможные цепочки контактов с зараженными.

31 марта алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.

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