В Алтайском крае третий человек заболел коронавирусом

Сообщается, что заболевший контактировал с одним из двух ранее выявленных больных. Его положительный результат подтвердили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В данный момент все трое заболевших получают все необходимое лечение в инфекционном отделении городской больницы Барнаула № 5. По информации краевого Минздрава, состояние больных удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме, без клинических проявлений.
Врачи и специалисты Роспотребнадзора отрабатывают все возможные цепочки контактов с зараженными.
31 марта алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.