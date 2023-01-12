Мужчин до 30 лет могут призывать в армию уже весной 2023-го

Призывной возраст могут повысить до 30 лет уже в 2023 году, сообщает « Парламентская газета ».

Не исключено, что новобранцы до 30 лет отправятся в военкоматы в весенний призыв 2023 года.

По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, повысить призывной возраст собираются в ближайшее время.

Это будет происходить постепенно. Полный переход на новую систему может занять от одного до трех лет. По словам Картаполова, потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство. В частности, в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст. Также озвучил ряд других предложений, касающихся российской армии.