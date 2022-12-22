22 декабря
﻿
Жизнь

Увеличат ли призывной возраст в России по предложению Шойгу и как будут пополнять войска

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст 21 декабря. А также озвучил ряд других предложений, касающихся российской армии. Altapress.ru рассказывает, какой может быть новый призывной возраст и как собираются пополнять войска.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
1
Насколько хотят увеличить призывной возраст?

Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 лет, а максимальный возраст призыва — с 27 до 30 лет.

Увеличивать призывной возраст будут поэтапно. Точного времени Шойгу не назвал.

Сейчас по ст. 22 закона «О воинской обязанности» в армию призывают мужчин от 18 до 27 лет.

2
Как буду пополнять российские войска?

Министр обороны отметил, что численность военнослужащих в армии необходимо нарастить до 1,5 млн человек. В том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек.

Это поможет гарантированно решить задачи по обеспечению военной безопасности страны, считает Сергей Шойгу.

Последний раз к данном мере прибегал президент Владимир Путин в августе 2022 года. Тогда общее число увеличили до 2,04 млн человек, а количество непосредственно военнослужащих выросло на 137 тыс. до 1,15 млн, передает «Газета.ru».

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
3
Изменится ли порядок поступления на службу?

Сергей Шойгу предложил изменить порядок поступления на службу. В частности он затронул службу по контракту.

По его словам, нужно дать призывникам возможность поступать на контрактную службу по желанию с первого же дня призыва.

Кроме того Минобороны потребовало как можно быстрее завершить цифровую трансформацию военкоматов.

4
Шойгу о мобилизации

Отдельно Сергей Шойгу прокомментировал частичную мобилизацию. По его словам, она позволила повысить боевые возможности российской армии и активизировать наступательные действия.

Министр обороны сообщил, что за период с 21 сентября по 1 ноября призвали 300 тыс. человек. 830 тыс. освободили от частичной мобилизации — это сотрудники предприятий оборонной промышленности и ряда социально значимых сфер.

20 тыс. человек пришли в военкомат добровольно за полтора месяца мобилизации.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
5
Увеличат ли срок военной службы?

На данный момент известно, что увеличивать срок военной службы не собираются.

Ранее соцсети и СМИ начали распространять информацию о том, что срок военной службы якобы увеличат до двух лет. Это связано с видео, на котором дмитровский военком Михаил Фотин заявил, что военную службу продлят до двух лет.

Позже Минобороны опровергло эту информацию. А видео с военкомом удалили.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость