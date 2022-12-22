Увеличат ли призывной возраст в России по предложению Шойгу и как будут пополнять войска

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Насколько хотят увеличить призывной возраст?

Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 лет, а максимальный возраст призыва — с 27 до 30 лет.

Увеличивать призывной возраст будут поэтапно. Точного времени Шойгу не назвал.

Сейчас по ст. 22 закона «О воинской обязанности» в армию призывают мужчин от 18 до 27 лет.