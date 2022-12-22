Увеличат ли призывной возраст в России по предложению Шойгу и как будут пополнять войска

Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 лет, а максимальный возраст призыва — с 27 до 30 лет.
Увеличивать призывной возраст будут поэтапно. Точного времени Шойгу не назвал.
Сейчас по ст. 22 закона «О воинской обязанности» в армию призывают мужчин от 18 до 27 лет.
Министр обороны отметил, что численность военнослужащих в армии необходимо нарастить до 1,5 млн человек. В том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек.
Это поможет гарантированно решить задачи по обеспечению военной безопасности страны, считает Сергей Шойгу.
Последний раз к данном мере прибегал президент Владимир Путин в августе 2022 года. Тогда общее число увеличили до 2,04 млн человек, а количество непосредственно военнослужащих выросло на 137 тыс. до 1,15 млн, передает «Газета.ru».
Сергей Шойгу предложил изменить порядок поступления на службу. В частности он затронул службу по контракту.
По его словам, нужно дать призывникам возможность поступать на контрактную службу по желанию с первого же дня призыва.
Кроме того Минобороны потребовало как можно быстрее завершить цифровую трансформацию военкоматов.
Отдельно Сергей Шойгу прокомментировал частичную мобилизацию. По его словам, она позволила повысить боевые возможности российской армии и активизировать наступательные действия.
Министр обороны сообщил, что за период с 21 сентября по 1 ноября призвали 300 тыс. человек. 830 тыс. освободили от частичной мобилизации — это сотрудники предприятий оборонной промышленности и ряда социально значимых сфер.
20 тыс. человек пришли в военкомат добровольно за полтора месяца мобилизации.
На данный момент известно, что увеличивать срок военной службы не собираются.
Ранее соцсети и СМИ начали распространять информацию о том, что срок военной службы якобы увеличат до двух лет. Это связано с видео, на котором дмитровский военком Михаил Фотин заявил, что военную службу продлят до двух лет.
Позже Минобороны опровергло эту информацию. А видео с военкомом удалили.
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