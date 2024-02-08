Мужчин предупредили об опасных последствиях при увеличении пениса

В TikTok появился новый способ увеличения пениса, который грозит опасными последствиями для мужского здоровья. Об этом пишет Metro.

Врач неотложной помощи, член британской Ассоциации сексуального здоровья Даная Марагутакис рассказала, что в социальных сетях появился метод растягивания полового члена.

При этом если растягивать пенис, то это может привести к микроразрывам. Мужчины считают, что эти травмы заполнятся рубцовой тканью, которая сделает их половой орган больше. Однако это не так.

Врач добавила, что данная практика не нова и ее использовали давно. Но никаких подтверждений об эффективности нет.

При грубом растягивании пениса есть риск нанести травму и спровоцировать фиброзы.

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