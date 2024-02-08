8 февраля
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Жизнь

Мужчин предупредили об опасных последствиях при увеличении пениса

В TikTok появился новый способ увеличения пениса, который грозит опасными последствиями для мужского здоровья. Об этом пишет Metro.

Обманутый человек. Грусть.
Обманутый человек. Грусть.
pixabay.com.

Врач неотложной помощи, член британской Ассоциации сексуального здоровья Даная Марагутакис рассказала, что в социальных сетях появился метод растягивания полового члена.

При этом если растягивать пенис, то это может привести к микроразрывам. Мужчины считают, что эти травмы заполнятся рубцовой тканью, которая сделает их половой орган больше. Однако это не так.

Врач добавила, что данная практика не нова и ее использовали давно. Но никаких подтверждений об эффективности нет.

При грубом растягивании пениса есть риск нанести травму и спровоцировать фиброзы.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала о вреде интервального голодания.

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