Мужчина из Алтайского края выстрелил своей бывшей в челюсть и начал преследовать

Известно, что пара прожила вместе 10 лет. Однако начались скандалы и насилие.
Житель Алтая начал ревновать возлюбленную и избивать. После этого она ушла, а мужчина начал обвинять ее в колдовстве.
Однажды он пришел к ней якобы поговорить, но достал пистолет и выстрелил в лицо.
Последствие — перелом челюсти, пулю достать не могут до сих пор. После этого он снова ее избил. Дело возбудили лишь через два месяца.
На данный момент тиран на свободе и продолжает угрожать убийством.
Ранее сообщалось, что на подмогу застрявшему на взлетно-посадочной полосе самолету приехали тягачи.